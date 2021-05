Saúde de João Pessoa oferta testes para detecção da Covid-19 no Busto de Tamandaré

Dando continuidade às ações de vigilância em saúde contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa realiza nesta segunda-feira (17) uma ação para testagem da população. A partir das 18h30, o ônibus do Consultório na Rua estará localizado no Busto de Tamandaré para realizar testes rápidos e Swab para a detecção do vírus em quem passar pelo local.

De acordo com a Diretora de Vigilância em Saúde, Alline Grisi, a ação é voltada ao público jovem, mas quem estiver pelo Busto de Tamandaré durante a ação poderá fazer o teste. Em caso de algum sintoma de síndrome gripal, será realizado o teste RT/PCR SWAB, mas em assintomáticos, estará sendo realizado o teste do tipo rápido.

“Infelizmente os números da pandemia voltam a subir em nossa cidade, nossos hospitais começam a apresentar número elevado de ocupação, mas dessa vez temos um novo público sendo atingido, que são os jovens. Precisamos conscientizar esses jovens que a pandemia está viva e forte e, nesse momento, eles são os mais atingidos. Então nosso foco para essa noite é testar, sobretudo, os jovens que estiverem pelo Busto”, comenta Aline.

Números

De acordo com o Painel Covid-19, João Pessoa acumula 82.493 casos confirmados da doença, mas existem 85.721 casos prováveis. Desde o início da pandemia já são 2.129 óbitos confirmados e 14 em investigação. Serão disponibilizados, na ação desta segunda-feira um total de 50 testes.

Vacina

Mesmo com os números, a cidade avança na vacinação com 318.255 doses aplicadas de vacinas que protegem contra o novo Coronavírus.

Nesse momento estão sendo vacinadas pessoas com mais de 18 anos que tenham alguma deficiência ou comorbidade prevista no PNI, que seja trabalhadora em educação do ensino infantil ao fundamental em estabelecimentos da Capital e que sejam residentes no município.