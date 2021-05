Riscos para pacientes testados no Hospital Pedro I são mínimos, garante diretor

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira, 18, o diretor técnico do Hospital Municipal Pedro I, Tito Lívio, garantiu que todos os cuidados para que as pessoas que buscam a unidade para a realização de testes de Covid-19 não corram risco de infecção estão sendo adotados.

Segundo o médico, isso ocorre em decorrência dos procedimentos de atendimento adotados no complexo.

– Até mesmo na triagem e onde as pessoas aguardam para realizar os testes, já existe esse cuidado com o distanciamento. Outro ponto que vale a pena lembrar é que todos esses pacientes são atendidos em laboratórios na área externa da unidade. Em nenhum momento eles têm contato com algum paciente internado na unidade – garantiu.

Ainda na entrevista, o diretor disse que a abertura de outros pontos para a testagem possibilita uma descentralização dos riscos no Pedro I.

– Hoje, o complexo está direcionado àqueles casos um pouco mais graves, para os pacientes que tenham sintomas mais acentuados, uma falta de ar mais grave. Esses já são encaminhados às consultas médicas aqui com os nossos especialistas. Mas, em casos mais leves, a gente encaminha aos Centros de Testagem espalhados pela cidade, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto Branco, que voltou a ser a porta de entrada para suspeitas de Covid – relembrou.