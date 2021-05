Rede Globo altera data de Mestre do Sabor para exibir final de campeonato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Globo afirmou nesta segunda-feira (17) que vai mudar a data de transmissão do Mestre do Sabor para exibir a primeira partida da final do Campeonato Paulista. A informação foi dada durante intervalo do Jornal Nacional.

Com apresentação do chef francês Claude Troisgros, o reality gastronômico é transmitido sempre às quintas-feiras após a novela “Império”. A mudança da data ocorre após a Federação Paulista de Futebol anunciar nesta segunda-feira (17) as datas e horários dos jogos da final do Campeonato Paulista.

Palmeiras e São Paulo fazem o confronto de ida na quinta-feira (20), no Allianz Parque, às 22h. O duelo de volta será realizado no domingo (23), no Morumbi, às 16h. Ambas as partidas da decisão do Paulista terão transmissão da Globo e do SporTV.