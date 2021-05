Recado do líder do prefeito em Campina: “Se virem”

Na condição de líder do bloco governista na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Alexandre Pereira (PSD) verbalizou ontem um duro e contundente recado às empresas concessionárias do serviço de transporte público municipal.

“(Quero) Parabenizar o prefeito Bruno Cunha Lima, que disse basta às empresas de ônibus; basta à festa que fizeram durante muito tempo. Agora vão ter que se adaptar a uma realidade diferente”, discursou o líder, enfatizando que a Câmara “já fez o seu papel de ajudar, quando zeramos o ISS”, entre outras concessões.

Ainda conforme o vereador – porta-voz do governo no Legislativo -, “em boa hora o prefeito Bruno disse: ´tá bom, se virem, tomem de conta das coisas de vocês. A economia mudou, as práticas mudaram´.”

*com informações das coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.