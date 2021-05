Realização da prova de vida do INSS deve ser retomada neste mês

Desde fevereiro de 2021, por meio da portaria 1.299 foi criado um cronograma para a retomada da realização da prova de vida dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A obrigatoriedade do procedimento foi suspensa desde o mês de março de 2020, com o início das restrições por conta da pandemia da Covid-19.

Segundo o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius de Farias, a retomada dessa realização da prova de vida deve ter início no final deste mês.

– É importante destacar que essa rotina será retomada nas próprias instituições bancárias quando do recebimento dos benefícios – explicou, em entrevista à Rádio Caturité FM.

Marcus relembrou que alguns segurados foram selecionados para participar do experimento da realização da prova de vida por meio da biometria.

– Esses poderão realizar o procedimento, por meio biométrico, no aplicativo no Meu INSS. Mas, os que estão selecionados para essa possibilidade e mesmo assim não conseguirem, é possível a realização da prova presencialmente na sua instituição bancária. Os beneficiários que recebem através do Banco do Brasil ainda têm a possibilidade de realizar o procedimento no próprio aplicativo, no menu Serviços; INSS; Prova de Vida – comentou.