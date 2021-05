Público retoma visitação ao Parque da Bica obedecendo às regras contra Covid-19

Com espaço para oferecer o distanciamento social, dando segurança a quem quer fazer um passeio, o Parque Arruda Câmara (Bica) é uma opção de lazer para a população, que tem registrado grande quantidade de visitantes, desde a reabertura dos espaços públicos da cidade, com o Decreto Municipal publicado no último dia 3 de maio.

Segundo a administração do Parque, houve um aumento no fluxo de visitantes da Bica, principalmente nos finais de semana, não só de pessoas de João Pessoa, mas também de cidades e Estados circunvizinhos.

Ligado à Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, o parque é bastante procurado por quem gosta de realizar caminhadas, brincadeiras e guardar boas lembranças na memória ou em fotografias feitas em pontos como o Lago das Cinco Fontes ou como o novo balanço ‘instagramável’ do Parque, ornamentado com flores, plaquinhas e passarinhos.

Protocolos de segurança

A administração do Parque, porém ressalta a importância do público respeitar as regras de biossegurança. “Estamos tomando todas as medidas recomendadas pela Secretaria de Saúde de João Pessoa, no tocante ao distanciamento social, além de fornecermos álcool em gel na portaria, e em outros locais, e exigirmos o uso obrigatório de máscara, porém é necessário que o público faça sua parte”, destacou Rodrigo Fagundes, diretor geral do Parque.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a Bica é uma das áreas de lazer mais importantes de João Pessoa. “O pessoense tem um relação afetiva com a Bica. Para nós, da Semam, o Parque é referência em fauna e flora, referência como um espaço verde numa área central e estamos trabalhando para que todos possam desfrutar de lazer em segurança, respeitando todos os protocolos sanitários”, concluiu.

Serviço

O Parque Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Roger, aberto de terça a domingo, em horário especial, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com fechamento da bilheteria uma hora antes do término de cada turno.

A entrada custa R$ 2,00 por pessoa, sendo não pagantes crianças até 7 anos de idade e idosos acima de 65 anos. Mais informações através do telefone 3218-9710.