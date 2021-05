PTB acena preferência pelo nome de ex-prefeitável na Paraíba

O presidente do PTB em Pernambuco, Coronel Meira, esteve em João Pessoa e se reuniu com o ex-prefeitável Nilvan Ferreira (MDB), o deputado estadual Cabo Gilberto (PSL) e o deputado Moacir Rodrigues (PSL) para sondar um nome que possa assumir o PTB na Paraíba, que está acéfalo após a destituição do deputado federal Wilson Santiago.

Meira direcionou vários elogios a Nilvan Ferreira e disse que gostou muito da conversa que teve com o comunicador. Ele destacou que está conversando com todos os que seguem a linha de pensamento do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Meira, Bolsonaro deve escolher um partido para se filiar e esse partido deverá mudar o nome para ‘Aliança pelo Brasil’.

– Gostei demais da conversa que a gente teve com nosso amigo Nilvan, gostei demais, demais mesmo, tá certo? E vamos conversar, estamos conversando, estamos trabalhando. Temos que nos unir e vamos ver qual é o melhor nome – disse.

Meira ainda declarou, em entrevista a uma emissora de rádio, que “o PTB não é mais um partido cartorial, que pertencia a uma família para fazer somente um deputado federal, estadual e acabou-se”.