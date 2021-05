Projeto Vitrine Digital deve ser lançado no fim deste mês em Campina Grande

A vice-presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Tâmela Fama, comentou sobre o projeto de vitrine digital para o comércio da cidade e explicou que a iniciativa envolve algumas entidades, como Sebrae, CDL, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Senai, CGS, SindLojas, Partage e Parque Tecnológico, com o intuito de transformar digitalmente o varejo de Campina Grande. Ela revelou que o projeto deve ser lançado no fim deste mês.

De acordo com Tâmela, o projeto está no processo de captação de empresas, para que todos os empresários tenham a oportunidade de alavancar suas vendas através do ambiente digital.

Ela ressaltou, em entrevista a uma emissora de rádio, que é importante destacar que as vendas pelo meio digital aumentaram consideravelmente durante o período de pandemia e a adesão a um projeto como o vitrine digital é uma oportunidade de expor produtos através de um shopping online.

Pâmela disse que o projeto custa R$19.90 por mês e a empresa terá acesso à plataforma de venda online, além de uma consultoria de utilização da ferramenta e de marketing digital, oferecida pelo Sebrae.

– Estamos no momento de captação dessas empresas para que, na última semana de maio, a gente consiga lançar isso para a população de Campina Grande – disse.

Tâmela ainda fez uma avaliação das vendas nos últimos meses em Campina Grande e considerou que houve uma aquecida na economia no período do Dia das Mães.