Professora campinense orienta estudantes sobre pontos do Enem 2021

Assim como em 2020, atualmente não há data prevista para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2021.

Porém, apesar disso, alguns prazos permanecem, como o de inscrição e do pedido de isenção da taxa do Exame.

Foi o que explicou, em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira, 18, a professora campinense Sônia Matias.

– Os estudantes precisam ficar atentos porque o Inep ainda não tem uma data específica para a prova. Porém, o período para pedido de isenção é sempre o mesmo – comentou.

Outro ponto levantado pela educadora foi a necessidade da observância do enquadramento ou não nos critérios de isenção.

– O Inep vem mudando as regras para concessão dessa isenção a cada ano. Então, eu ressalto que, como jovem gosta muito de rede social, fique atento às redes sociais do Inep, ao site do Inep. Lá sempre tem novidade – alertou.