Procuradoria Geral do Município retifica edital de estágio para estudantes de Direito

A Procuradoria Geral do Município de João Pessoa divulgou, na tarde desta quinta-feira (13), a retificação do edital com vagas de estágio e formação de cadastro de reserva para estudantes do curso de Direito.

Segundo o artigo 1º do Edital nº 01/2021, o estudante habilitado à inscrição deve estar regularmente matriculado no Curso de Direito em instituição superior reconhecida pelo MEC e matriculado, no ato da inscrição, do 5º (quinto) ao 9º (nono) período do curso.

A inscrição, que é gratuita, está aberta até o dia 4 de junho e é realizada exclusivamente pela internet. O link para o candidato se inscrever é

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDqlnJqgqrsKhdwBdYjO5XJgDSVfqXWFJ0lzInRndmxoTe2w/viewform

O valor mensal da bolsa de estágio é de R$ 500,00, além da possibilidade de opção pelo fornecimento de vale transporte, conforme requisitos legais. A carga horária será de 20h semanais, distribuídas em 4h diárias.

Seleção – Os candidatos serão avaliados através de duas provas. Uma objetiva, com trinta questões de múltipla escolha, com conhecimentos gerais sobre Direito. A outra será subjetiva, com uma questão discursiva (dissertação), em que o candidato terá a opção de escolher entre dois temas que serão apresentados.

As provas estão previstas para ocorrerem no dia 13 de junho deste ano, das 9h às 12h, em local a ser divulgado no Portal da Transparência do Município de João Pessoa. Para conferir o edital completo, acesse o link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=671