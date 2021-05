Previsão do tempo para esta terça-feira em toda Paraíba

No decorrer do dia, ventos úmidos que se deslocam do Oceano em direção a costa paraibana, deixam o tempo com nebulosidade variável podendo ocorrer chuvas localizadas no setor leste. Nas demais regiões, o tempo deverá permanecer estável, com nebulosidade variável. Poderão ocorrer chuvas localizadas entre a tarde e a noite, principalmente no Sertão e Alto Sertão da Paraíba.

*Fonte: Aesa