Presidente do TCE fala sobre irregularidades encontradas na vacinação contra a Covid-19 na PB

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) encontrou irregularidades na vacinação contra a Covid-19 na Paraíba. Entre a mais grave está o cadastro de pessoas vacinadas com CPF ́s de mortos.

As inconsistências foram registradas pelo órgão em um relatório que segundo o presidente Fernando Catão deve ser renovado em breve.

Em entrevista a uma emissora de rádio de João Pessoa, Catão deu mais detalhes sobre o relatório.

– Esse trabalho faz parte do conjunto de relatórios que o TCE vem fazendo desde o ano passado sobre o controle da pandemia. Nós solicitamos através da secretaria de saúde do estado e tivemos acesso aos dados do Ministério da Saúde. Com auxílio da tecnologia, fizemos uma leitura e percebemos essa irregularidade. Quem já se vacinou sabe que a anotação CPF é feita de forma manual e pode ocorrer erros, assim como na hora da digitação. Nós vamos colocá-las nas análises de prestação de contas. A partir daí cada gestor toma a sua responsabilidade – explicou.

O presidente também alegou que o TCE está com dificuldades de contabilizar os recursos federais vindo para socorrer os municípios durante a pandemia.

– O conjunto de municípios recebeu em torno de um bilhão de forma direta. Desse total, nós até agora não estamos conseguindo contabilizar como ele foi gasto – apontou.