Presidente do PDT/PB nega participação de partido em reunião com outras legendas

O presidente estadual do PDT na Paraíba, Renato Feliciano, desmentiu a declaração da deputada estadual Cida Ramos (PSB) e negou participação do PDT em uma frente de partidos que estão em articulação visando as eleições de 2022 no Estado.

Renato explicou que o partido está focado na superação da pandemia no Brasil e citou o deputado federal Damião Feliciano (PDT) como exemplo de quem teve a Covid-19, passou pelo estado grave da doença e recebeu alta.

– O PDT não participou de nenhuma reunião com nenhum partido. A gente entende que agora é o momento de superar a pandemia. Não é hora de fazer reunião – disse.