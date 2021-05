Presidente do Cidadania-PB destaca nomes para composição de chapa em 2022

O presidente do Cidadania na Paraíba, Ronaldo Guerra, falou sobre as articulações políticas para as eleições do próximo ano e enalteceu os nomes do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP), do deputado estadual Adriano Galdino (Avante) e do deputado federal Efraim Filho (DEM) como bons quadros para participarem da chapa majoritária ao lado do governador João Azevêdo (Cidadania).

– Todos são excelentes quadros e muito bons para o partido, muito bons para o governador, que pode contar com esses três políticos na Paraíba – disse.

De acordo com Ronaldo, o Cidadania tem sido procurado por muitos agentes políticos da Paraíba que se interessam na filiação à legenda.

Ele ainda enalteceu que o partido saiu fortalecido nas últimas eleições, com 42 prefeitos e mais de 300 vereadores.