Presidente do Cidadania destaca nome de deputado para compor majoritária

O presidente estadual do Cidadania na Paraíba, o chefe de gabinete do governador João Azevêdo, Ronaldo Guerra, analisou, nesta terça-feira (18), alguns nomes que estão sendo colocados para compor a chapa majoritária da base do governo para as eleições de 2022.

Entre os nomes elogiados pelo presidente da sigla está o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino.

Guerra classificou Adriano como um “excelente quadro” e um ótimo nome para compor a chapa do governador João Azevêdo para as eleições do próximo ano.

Adriano já havia garantido, recentemente, que estará com João nas próximas eleições e destacou que “fica feliz de ter o nome lembrado”.

O presidente da Assembleia também já tinha reivindicando a participação do seu futuro partido, o Avante, na chapa majoritária da situação, que será encabeçada pelo atual governador.

“Seja na condição de senador, de vice-governador, queremos juntos com João Azevêdo construir uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Estamos reivindicando essa participação na chapa majoritária por merecimento”, ressaltou Adriano.

Trajetória

Atualmente presidente da ALPB, Adriano iniciou a carreira política como vereador na cidade de Pocinhos, onde foi prefeito por três mandatos.

Está no seu terceiro mandato de deputado estadual e ocupa a presidência da Casa pela terceira vez. Já foi secretário de Estado e chegou a assumir o governo interinamente.