Presidente da ALPB destaca opções para majoritária para 2022

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o deputado Adriano Galdino, afirmou, nesta sexta-feira (14), durante entrevista ao programa Rede Verdade, da TV Arapuan, que o governador João Azevêdo tem o privilégio de dispor de vários nomes e legendas para compor a chapa majoritária nas eleições de 2022.

Ele voltou a destacar que o Avante, partido que comandará a partir do ano que vem, tem nomes e porte para se fazer presente na chapa majoritária, mas ressaltou que quem escolhe os seus companheiros de chapa é o governador.

Adriano revelou ainda que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, lhe confirmou que apoiará João Azevêdo em sua reeleição. O chefe do Poder Legislativo disse acreditar que o deputado federal, Aguinaldo Ribeiro, presidente do PP, também estará no mesmo palanque do governador nas próximas eleições.

Sobre os trabalhos legislativos, Adriano se disse muito satisfeito com a produtividade dos parlamentares, tendo em vista que mesmo com o advento das sessões remotas, a Assembleia segue batendo recordes na aprovação de matérias e trabalhando em outras frentes em prol do povo paraibano.

O presidente lembrou ainda da luta do seu mandato e de toda Casa para retomada da operação carro-pipa, que esteve suspensa pelo Ministério da Defesa e também das doações feitas pela Assembleia para o combate a pandemia.