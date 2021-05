Presidente atesta retorno das atividades legislativas presenciais para o segundo semestre

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (PSB) falou sobre a possibilidade do retorno das atividades presenciais da Casa para o segundo semestre deste ano, mas faz uma ressalva que isso também vai depender da evolução da pandemia.

“Pelo andar da carruagem, pelas vacinas que estão sendo aplicadas na população acreditamos que até o segundo semestre, estaremos retornando de forma presencial e para nós será um motivo de muita alegria e satisfação porque nós estamos realmente querendo muito o retorno das sessões presenciais, da parte administrativa presencial para que a gente possa conviver não só com os deputados, mas com os funcionários e com as pessoas que visitam a Casa de Epitácio Pessoa”, disse.

O presidente explicou ainda que esse retorno pode acontecer de forma híbrida na qual os parlamentares ainda não vacinados poderão optar por ficar em casa com participação nas sessões online e os que não correm risco podem participar das atividades presenciais.

“Está havendo um estudo de forma muito responsável e criteriosa. Acredito que teremos um modelo híbrido de atividades e isso vai ficar a critério de cada deputado e funcionários. E quanto as visitações, faz parte do plano exigir a carteira de vacinação para que a pessoa possa adentrar no recinto”, avisou.