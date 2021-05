Prefeitura de João Pessoa inicia trabalho de pavimentação e limpeza de galerias pluviais

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 15 de maio de 2021 às 11:19.

Com a trégua da chuva, equipes da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) estão, neste sábado (15), executando serviços de recuperação da pavimentação que cedeu, em alguns bairros, por conta da forte precipitação registrada na Capital nos últimos dois dias.

Nesse primeiro momento, os trabalhos de recuperação de afundamento da pavimentação estão sendo realizados na Avenida Epitácio Pessoa, Avenida D. Pedro II, Avenida Raniere Mazzille e também no Mercado Central. Essas vias são de grande fluxo de veículos, rota do transporte público e, por isso, a necessidade do serviço emergencial.

Neste sábado também estão acontecendo serviços de limpeza de galeria pluvial, para se evitar alagamentos com a chuva. A ação acontece na Rua Ercílio Marcelo Nery, no Distrito Industrial. Já no Rio Jaguaribe, cujo curso da água percorre diversos bairros, está sendo realizada a limpeza de vegetação em bueiros.

Todo esse serviço acontece para garantir ruas mais seguras para condutores e pedestres, além de evitar transtornos no período chuvoso. Caso a população precise de alguma dessas ações, o telefone para solicitar a Seinfra é o 0800 031 1530.