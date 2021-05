Prefeitura de João Pessoa abre vagas para cursos profissionalizantes

Nesta terça-feira (18) começam as inscrições para os cursos da Inclusão Produtiva, voltados para as áreas de beleza, estética, artesanato, música, informática e bem-estar, com inscrições e aulas gratuitas, oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) da Prefeitura de João Pessoa.

As inscrições seguem até o dia 28 de maio e a previsão de início das aulas é dia 01/06, com uma aula inaugural marcada para 31/05. Os cursos terão duração de um mês, sendo ministrados nos Centros de Referência da Cidadania (CRC), com um limite máximo de 15 alunos por turma, observando todos os cuidados sanitários necessários, como o uso de máscara, álcool em gel, verificação de temperatura e distanciamento social.

Os interessados em realizar os cursos devem se dirigir a um dos CRCs, apresentando os documentos pessoais como RG, CPF, além de comprovante de residência e cartão com o Número de Inscrição Social (NIS), das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio.

A população pode ligar para o número (83) 3218-9245 caso hajam dúvidas e precisem de maiores informações.

Felipe Leitão, secretário de Desenvolvimento Social, destacou a importância da retomada dos cursos, principalmente para quem procura sua recolocação no mundo do trabalho.

“Uma das características da Sedes é a formação de mão de obra e por conta dos altos casos de Covid-19 estivemos com nossos cursos parados. Este é o momento em que, claro, com todas as medidas de segurança sanitárias sendo rigorosamente observadas, estamos retomando as aulas, dando assim, mais esperança para quem precisa voltar ao mercado de trabalho ou deseja uma nova profissão”, reforçou.