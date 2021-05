Prefeitura de Campina paga 1ª parcela do auxílio emergencial municipal

A presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Alana Carvalho, falou nesta quarta-feira (12), em entrevista a uma emissora de rádio, sobre o pagamento da primeira parcela de R$ 200 do programa SuperAção.

O SuperAção foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal e tem como objetivo dar assistência financeira a 4 mil famílias do município.

De acordo com Alana, a primeira parcela do auxílio foi paga a mais de mil beneficiários.

– Mais de mil beneficiários receberam no dia de ontem o crédito em conta da primeira parcela do SuperAção. É importante estas pessoas que estavam, porventura, questionando quanto ao pagamento, verificarem no dia de hoje se entrou esse crédito da primeira parcela em suas contas – disse.