Prefeitura de Cabedelo lança edital de Concurso Público com 84 vagas para médicos

A Prefeitura Municipal de Cabedelo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou Edital para Concurso Público na área de Saúde.

Serão oferecidas 84 vagas para diversas especialidades médicas. Os profissionais vão atuar nas Unidades de Saúde locais.

As inscrições para o Concurso serão realizadas no período de 17 de maio a 18 de junho (de segunda a sexta-feira), exclusivamente pela Internet no site da organizadora, a Facet Concurso. A prova está prevista para ser realizada no dia 18 de julho de 2021.

Estão sendo oferecidas vagas para as seguintes especialidades: Médico – Estratégia Saúde da Família (11 vagas); Médico – Ortopedista (2 vagas); Médico – Reumatologista (2 vagas); Médico –Oftalmologista (2 vagas); Médico – Neurologista (1 vaga); Médico – Cardiologista (1 vaga); Médico Ultrassonografia (2 vagas); Médico – Pneumologista (1 vaga); Médico – Dermatologista (1 vaga); Médico Pediatra Neonatologista (15 vagas); Médico – Ginecologista/Obstetra (15 vagas); Médico – Clínico Geral (21 vagas). Médico – Anestesiologista (8 vagas) e Médico – Radiologista (2 vagas).