Prefeito faz apelo para que pessoas façam sua parte contra o coronavírus

O prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) afirmou que está tomando todas as medidas necessárias em relação à pandemia da Covid-19 e fez um apelo para que todas as pessoas façam a sua parte no combate ao novo coronavírus.

Ele lembrou, em entrevista a uma emissora de rádio local, que Campina Grande é a sede da segunda macrorregião e a elevação de casos em cidades vizinhas acaba por desaguar no município.

Também citou o exemplo da cidade de Esperança, que apresentou, nos últimos dias, um aumento no número de casos da Covid-19.

O gestor fez um apelo para que as pessoas, especialmente os jovens, se cuidem e respeitem as normas sanitárias, tendo em vista que há, em todo o Brasil, um aumento no número de internações de jovens.

– Não tem como o governo do estado da Paraíba, o governo de Campina Grande, o governo federal colocar um fiscal para cada cidadão. Cada pessoa precisa fazer a sua parte – disse.