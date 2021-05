Prefeito e vice-prefeito de JP respondem críticas de vereadores oposicionistas

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), respondeu às críticas feitas pelos vereadores de oposição, que associam a ausência de sessões presenciais à falta de debate sobre a reforma da previdência.

Ele disse que é um direito dos parlamentares a cobrança pela volta das atividades presenciais e lembrou, em entrevista a uma emissora de rádio local, que a maioria das câmaras do Brasil está realizando sessões de forma remota.

– É um direito do poder legislativo se posicionar conforme quer. Me consta a autonomia do poder legislativo, mas praticamente 90, 95% das câmaras está se reunindo de forma remota – colocou.

O vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra (Cidadania), alfinetou a gestão do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), afirmando que, quando era vereador oposicionista e apresentava seus pleitos com todo o embasamento, não era ouvido.

“Hoje, é o inverso”, disse Léo, elogiando a gestão de Cícero Lucena.