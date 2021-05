Prefeito do PSDB declara apoio à reeleição do governador João Azevêdo

O prefeito de Marizópolis, Luquinha do Brasil (PSDB), declarou, em encontro realizado ontem com o governador João Azevêdo (Cidadania), adesão à sua base de sustentação e apoio à reeleição em 2022.

O anúncio ocorreu após reunião entre os gestores e o deputado estadual Júnior Araújo (Avante).

“Eu tenho uma grande simpatia pelo nosso deputado estadual Júnior Araújo, que já faz parte da base do governo, e por Ronaldo Guerra, na intenção de ajudar o nosso município firmamos essa parceria. Eu sou arquiteto e o governador é engenheiro e temos o mesmo pensamento de fazer obras estruturantes e estaremos prontos para defender o nome de João Azevêdo e de Júnior Araújo”, disse.

Luquinha do Brasil foi eleito prefeito de Marizópolis nas eleições do ano passado com 53,91% dos votos.