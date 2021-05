Prefeito descarta eventos presenciais no São João de Campina

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), descartou qualquer hipótese de um São João com eventos presenciais na cidade, conhecida pela realização d’O Maior São João do Mundo.

Segundo ele, o momento não permite pensar em uma festa como antes, com 2,5 milhões de pessoas, tendo em vista a pandemia de coronavírus.

Contudo, o chefe do Executivo campinense, pontuou que mesmo não tendo eventos presenciais, não pode deixar o período junino passar despercebido, com risco até de a cidade perder a referência da festa, por isso, a ideia é ornamentar os ambientes para se viver experiências individuais.

“Nós estamos nos programando para agora no mês de junho termos decoração na cidade, evitando decorações específicas que estimulem aglomerações. Nós queremos ter a ornamentação na cidade muito mais para se viver o período junino”, disse.

De acordo com Bruno, o assunto será conversado também com a iniciativa privada e alguns equipamentos públicos, como museus, restaurantes e Vila Sítio São João para que as pessoas possam frequentar, com horário marcado, limitação de público, dentre outros protocolos sanitários.

“Além disso, o que se tornou muito popular nesses últimos meses são as lives. Estamos com algo bem adiantado, em diálogo com empresas particulares e outras cidades para que Campina seja a apresentadora das lives que vão acontecer no Nordeste. A exemplo: vai acontecer uma live sobre o São João de Mossoró, vai lá e mostra a programação, mas a apresentação inicial se dá daqui de Campina, sendo quem recepciona os demais, e nesse contexto também fazer a nossa apresentação, os nossos dias, com artistas locais, com pessoas que circulavam n’O Maior São João do Mundo”, completou.

Por fim, o prefeito sinalizou a esperança de que a situação esteja melhor em 2022 e permita a realização, talvez, de um evento que vale por três. “O que já é o maior São João, será três vezes maior”

* As afirmações foram repercutidas na Rádio Panorâmica.