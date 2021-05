Prefeito de São Paulo piora e tem quadro considerado irreversível

Da redação com Folhapress. Publicado em 14 de maio de 2021 às 22:07.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O estado de saúde do prefeito Bruno Covas (PSDB) piorou nesta sexta-feira (14) e o quadro dele é considerado irreversível, anunciou boletim médico.

Segundo o boletim, Covas vem “recebendo medicamentos analgésicos e sedativos”. “O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica”, diz o boletim.

Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, onde faz tratamento contra um câncer na região do estômago, desde 2 de maio. Segundo o comunicado, Covas está no quarto acompanhado de seus familiares.

Antes, ele havia ficado internado por 12 dias em abril, quando exames constataram que os tumores, originados no trato digestivo, haviam se alastrado para o fígado e também para os ossos. Teve alta no dia 27 de abril, mas voltou a ser internado no começo deste mês.

Covas está em tratamento de um câncer que se originou na cárdia e depois afetou também o fígado. Ele iniciou o tratamento em 2019 e vinha evitando, desde então, afastar-se de suas funções na prefeitura, limitando suas licenças médicas.

Em 2 de maio, o prefeito decidiu se licenciar por 30 dias do comando da Prefeitura de São Paulo. Foi substituído pelo vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

Na sede do Executivo paulistano, na noite desta sexta, o clima era de consternação, com secretários se abraçando e chorando.

Em frente ao Hospital Sírio-Libanês, há grande concentração de veículos de imprensa, aguardando novas informações.

Bruno Covas manteve atitude de transparência ao longo de todo seu tratamento contra o câncer, falando do assunto na campanha e com a equipe médica dando entrevistas coletivas sobre o assunto.

O prefeito despachou, mesmo internado, até anunciar que se licenciaria do cargo, no início deste mês.

Nos últimos dias, ele vinha recebendo visitas de vários políticos. A última delas publicada em suas redes sociais foi a do vice-governador Rodrigo Garcia, agora no PSDB.

Recentemente, ele também foi visitado pelo governador João Doria (PSDB), pelo presidente da Câmara, Milton Leite (DEM) e pelo vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB).