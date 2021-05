Prefeito de CG fala sobre seu candidato ao governo no próximo ano

Apesar de nomes postos como pré-candidatos, o arco político contrário ao atual governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), ainda não escolheu quem irá representar essa oposição em 2022.

Em Campina Grande nomes como o ex-prefeito Romero Rodrigues (PSD) e do deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), são os mais cogitados, mas nenhum foi oficializado ainda.

Questionado sobre sua preferência, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima (PSD) destacou a importância da Rainha da Borborema no pleito que se avizinha.

– Me coloco como interlocutor do processo. Não posso deixar de reconhecer o tamanho de Campina Grande, então é natural que eu participe do diálogo. Pela importância política que a cidade tem, pelo histórico de votos coesos e a construção de unidade faz com que se tenha sempre um nome de Campina na chapa majoritária. Não tem como excluir Campina do processo. Vou trabalhar com o PSD, PSDB, PSC, torcendo para o PP estar também nas oposições para que a cabeça de chapa seja nossa – frisou.

Ele alegou que não vai ficar dividido entre Romero e Pedro e que seu papel é de incentivo aos aliados.

– Eu não vou entrar em bola dividida. O meu papel é incentivar os dois. Óbvio que Romero parte na frente pelo trabalho feito em Campina, mas não podemos ignorar outros nomes – pontuou.