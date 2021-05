Prefeito de Campina evita firmar posição sobre eleição 2022

É importante pinçar algumas declarações políticas, ao longo da semana, do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSDB).

“O presidente (nacional do PSD) Kassab é tido como interlocutor e isso impõe a ele obrigações de diálogo. Eu sou totalmente contrário a um movimento de aproximação com o PT, com o ex-presidente Lula e aquela turma. Já manifestei isso publicamente”.

“Naturalmente voto em Bolsonaro. Pela minha formação, minha linha política, pela dicotomia e, principalmente, se houver essa polarização. Não concordo com a volta do PT”.

“Eu não tenho essa característica de avaliar outros partidos. Só o PP pode falar por eles. Nós temos uma aliança. Lucas (Ribeiro) é o meu vice. Então, a minha expectativa e esperança é que o partido esteja conosco nas oposições”.

“Cássio tem experiência e uma importância grande tanto no cenário local quanto nacional. Ele recorrentemente tem falado sobre o momento que está vivendo. É uma decisão individual. De minha parte, defendo que ele tem grandeza suficiente para participar (das eleições)”.

“Coloco-me como interlocutor do processo. Não posso deixar de reconhecer o tamanho de Campina Grande. Então é natural que eu participe do diálogo. Pela importância política que a cidade tem, pelo histórico de votos coesos e a construção de unidade, faz com que se tenha sempre um nome de Campina na chapa majoritária. Não tem como excluir Campina do processo”.

“Vou trabalhar com o PSD, PSDB, PSC, torcendo para o PP estar também nas oposições para que a cabeça de chapa seja nossa”.

“Eu não vou entrar em bola dividida. O meu papel é incentivar os dois (Pedro Cunha Lima e Romero). Óbvio que Romero (Rodrigues) parte na frente pelo trabalho feito em Campina, mas não podemos ignorar outros nomes”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

