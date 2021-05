Prefeito campinense faz apelo aos jovens: “Façam a sua parte!”

“Faça sua parte! É impossível qualquer governo municipal, estadual, ou federal, fiscalizar cada um dos cidadãos”, enfatizou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), que vai divulgar um decreto municipal com algumas restrições para conter o avanço da pandemia na cidade nesta sexta-feira (14).

Bruno alertou, em entrevista à Rádio CBN, para o quantitativo de jovens que estão desenvolvendo a forma grave da Covid-19.

Segundo ele, o último levantamento das pessoas internadas no Hospital Pedro I, referência no tratamento da doença, aponta que cerca de 70% dos pacientes têm menos de 60 anos.

“Eu consigo entender isso por três razões: primeiramente, as pessoas mais velhas já foram vacinadas; segundo, a mutação do vírus atinge pessoas mais jovens; terceiro, infelizmente é uma verdade que não podemos fugir, os mais jovens tem uma tendência muito maior de descumprir as regras”, esclareceu.

O gestor destacou ainda que o principal fiscal do cumprimento das medidas de prevenção tem que ser a consciência de qualquer um em não se expor, nem expor as pessoas que ama.

No entanto, o prefeito pontuou que a fiscalização por parte dos órgãos reguladores ainda vai continuar e terá adições tecnológicas.

“Nós estamos investindo a nossa energia de forma mais intensa na fiscalização e na coibição do desrespeito às regras. Vamos, além do decreto que está sendo publicado hoje, lançar, nessa próxima semana, uma aplicativo para denúncia de aglomeração”, finalizou.