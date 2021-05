Preço da gasolina oscila e Procon fiscaliza postos em JP

Pesquisa comparativa de preços para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) no dia 12 de maio encontrou o preço do litro da gasolina oscilando entre R$ 5,149 (Elesbão/Millenium – Água Fria) e R$ 5,499 (JR – Manaíra), o mesmo praticado no levantamento do último dia 5 de maio, com o produto aumentando em 65 postos, reduzindo em oito estabelecimentos e se mantendo em 36, em relação à última pesquisa.

O Procon-JP está notificando os postos que aumentaram o preço dos combustíveis para entrega das últimas notas fiscais de compra junto às revendedoras e da comercialização junto ao consumidor final.

O secretário Rougger Guerra explica que o Procon-JP está fiscalizando os postos que elevaram os preços dos combustíveis sem que tenha havido anúncio de alta por parte da Petrobras.

“Estamos notificando os estabelecimentos que praticavam os preços intermediários entre o menor e o maior, para que entreguem as notas fiscais de compra junto às refinarias e os praticados nas bombas. A partir daí vamos analisar e verificar se há abusividade e, se positivo, tomaremos as medidas legais cabíveis”.

Álcool – O menor preço do álcool praticamente é o mesmo em comparação ao início de maio, saindo de R$ 4,153 para R$ 4,559 (Extra – Bairro dos Estados), com o maior se mantendo em R$ 4,799 (São Severino – Castelo Branco, Setta – Alto do Mateus e Auto Posto – Cristo). O produto aumentou em 53 postos, reduziu em 03 e se manteve em 51.

Diesel S10 – Já o litro do diesel S10 registrou aumento de 10 centavos no menor preço (que se mantinha há três semanas), saindo de R$ 4,079 para R$ 4,179 (Independência – Tambiá), com o maior se mantendo em R$ 4,780 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária), o mesmo da pesquisa anterior. O produto aumentou em 38 estabelecimentos, reduziu em quatro e se manteve em 58.

GNV – O menor preço do Gás Natural Veicular (GNV) mostra redução de menos de um centavo em relação à semana passada e saiu de R$ 3,979 para R$ 3,970 (Estrela – Geisel).

O maior se manteve e está em R$ 4,499 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária). Dos 13 postos que revendem o produto na Capital, dois reduziram o preço e 11 mantiveram.

Variação – A pesquisa de preços do Procon-JP registrou também que a maior média de variação para pagamento à vista está com o óleo diesel S10, 15,4%, com a gasolina registrando a menor, 6,8%, a mesma do último dia 5. Os preços foram coletados em 109 postos que estão em atividade em João Pessoa.

Para acessar a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e o site do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br