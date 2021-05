Polícia recupera moto roubada e prende suspeito em João Pessoa

A Polícia Militar interceptou uma moto roubada que estava sendo conduzida por um jovem de 20 anos, na manhã desta terça-feira (11), no bairro de Mangabeira, na zona sul de João Pessoa. O veículo, que estava sem placa, tinha sido roubado no último fim de semana, em frente a uma academia, no bairro do Geisel. O suspeito foi reconhecido pela vítima como autor do crime.

A prisão do acusado e recuperação do veículo foi realizada por uma equipe da 4ª Companhia do 5º Batalhão, que realizava rondas e se deparou com a moto. Ele ainda tentou fugir, mas acabou derrapando com o veículo e caiu. Os policiais perceberam que a moto estava com a numeração do chassi raspada e, após levantamentos, descobriram que se tratava de produto de roubo.

O preso foi apresentado na Central de Flagrantes, no Geisel.