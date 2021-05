Polícia prende suspeito de violentar jovem e assaltar família na PB

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 14 de maio de 2021 às 18:29.

A Polícia Militar localizou e prendeu o principal suspeito de violentar uma jovem, assaltar sua família, e de cometer vários crimes de roubo na região de Lagoa Seca e Puxinanã.

A prisão do suspeito, de 24 anos de idade, aconteceu na manhã desta sexta-feira (14) em São Sebastião de Lagoa de Roça.

O homem foi localizado em uma rua da cidade e preso pelos policiais da radiopatrulha e Força Tática do 15º Batalhão, que vinham diligenciando em busca do suspeito, que já era apontado como autor de diversos delitos na região.

Na casa dele, os policiais recuperaram celulares, além de realizarem a apreensão de duas aves, quase 70 porções de maconha e crack, entre outros objetos.

“O suspeito já foi reconhecido pela família que foi assaltada e uma das vítimas que foi violentada por ele, no começo do mês de maio. Essa resposta dada pela PM foi importante, pois com essa prisão outras vítimas já o reconheceram como autor de outros delitos que aconteciam na região”, explicou o tenente Jorge, que esteve à frente das ações.

A prisão feita e os materiais localizados foram apresentados na delegacia da Polícia Civil na cidade de Esperança.

Ainda segundo os policiais do 15º BPM, o homem preso já havia sido apreendido quando adolescente por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.