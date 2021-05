Polícia prende dupla suspeita de tentativa de homicídio no Vale do Piancó

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de uma tentativa de homicídio, e localizou a arma de fogo que possivelmente foi usada na ação criminosa. A ocorrência aconteceu na tarde dessa terça-feira (11), na cidade de Piancó, Sertão do estado, e a arma foi encontrada na manhã desta quarta-feira (12).

Policiais do 13º Batalhão encontraram os suspeitos logo após o crime, na região do bairro Caixa D’água e conjunto Mão de Onça, ainda na terça-feira. Segundo os policiais, os homens haviam sido vistos atirando contra duas pessoas e fugido. Uma das vítimas foi ferida, mas conseguiu denunciar o fato à PM. Um dos suspeitos presos tem 41 anos de idade.

A arma de fogo que possivelmente foi usada no crime, uma espingarda, foi encontrada e apreendida hoje na propriedade rural de um dos suspeitos. Nas diligências, os policiais do 13º BPM também apreenderam as roupas usadas pelos homens durante a ação criminosa.

Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia local.