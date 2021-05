Polícia encerra festas com aglomerações e apreende drogas na Paraíba

Festas clandestinas que estavam promovendo aglomerações de pessoas foram encerradas pela Polícia Militar, na madrugada deste domingo (16), em quatro cidades do interior do Estado. Além disso, drogas foram apreendidas e uma arma de fogo foi encontrada durante as abordagens.

Na cidade de Picuí, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar receberam denúncias de que em uma residência estaria acontecendo uma festa com aglomeração de pessoas e som alto.

As equipes foram até o local e constataram a denúncia. Na residência, as pessoas foram abordadas e dispersadas, e no interior da casa foi encontrado um revólver, calibre 38. O proprietário da residência foi conduzido à Delegacia da cidade.

Em São Bento, equipes policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas pelo Ciop, após receberem denúncias de que no Sítio Passagem Funda, próximo ao lixão de São Bento, estaria acontecendo uma festa com grande quantidade de pessoas, sem fazer uso de máscaras e não respeitando o distanciamento recomendado.

No local, além da aglomeração, foram encontrados quatro papelotes de cocaína, três papelotes de maconha, 13 garrafas de loló e uma cartela de comprimidos utilizados como entorpecentes. As pessoas que estavam no local foram abordadas e dispersadas, e o proprietário, de 37 anos, foi conduzido à Delegacia da cidade.

Na cidade de Conceição, policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar, em apoio à vigilância sanitária do município, deslocaram-se a um estabelecimento comercial, onde estaria ocorrendo um evento de inauguração com grande aglomeração de pessoas, sem o uso devido de máscaras.

No local, o fato foi constatado e as pessoas foram dispersadas. Os proprietários do estabelecimento foram conduzidos à Delegacia da cidade, por descumprimento de decretos Municipal e Estadual.

Em Esperança, equipes policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar estavam em rondas, quando receberam a informação que no Sítio Junco, zona rural de Esperança, estava acontecendo uma festividade com grande aglomeração de pessoas, além do uso de drogas ilícitas no local.

As equipes se dirigiram até o local e foi constatada a aglomeração de pessoas sem o devido cuidado necessário. No interior da residência, foi encontrada uma bolsa azul com 15 porções de cocaína e oito frascos de loló. As pessoas foram abordadas e dispersadas, e o organizador do evento, de 25 anos, foi conduzido à Delegacia da cidade.

Durante todo o fim de semana, a Polícia Militar atuou na Operação Previna-se, juntamente com outros órgãos estaduais e dos municípios, fiscalizando o cumprimento dos decretos que disciplinam o funcionamento de estabelecimentos e o de circulação de pessoas.