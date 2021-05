Polícia desarticula esquema semi-industrial de produção de drogas

A Polícia Civil da Paraíba descobriu, no início da noite desta segunda-feira (17), um esquema semi-industrial para a produção de drogas em João Pessoa.

A ação, realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa ( DRE), resultou na prisão de um homem suspeito de integrar uma organização criminosa e na apreensão de nove quilos de drogas e uma arma de fogo.

Segundo informações do delegado Bruno Germano, os trabalhos são resultados de 15 dias de investigação.

“A DRE já vinha investigando esse grupo criminoso e fazendo monitoramento permanente. E hoje (segunda, 17) conseguimos prender um dos suspeitos e localizar os endereços usados no esquema”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o esquema criminoso envolvia até um imóvel de luxo situado no bairro de Maneira, em João Pessoa.

“Nossas equipes abordaram o suspeito na rua, quando ele estava se deslocando. Com ele, foram encontrados entorpecentes. Mas nossas equipes já sabiam que havia mais drogas na residência onde ele mora, em Manaíra”, acrescentou.

Ao fazer buscas no endereço do suspeito, os policiais encontraram uma quantidade maior de entorpecentes. Em seguida, foram feitas diligências no bairro de Mangabeira, onde a equipe da DRE encontrou um imóvel usado para produzir e embalar drogas.

No local havia até uma prensa hidráulica industrial que era usada para embalar os entorpecentes em grande quantidade.

Ao todo, foram apreendidos quatro quilos de cocaína, um quilo de crack e quatro quilos de maconha, sendo dois de maconha tipo “skunk”, que possui poder alucinógeno 20 vezes maior em relação ao outro entorpecente mais comum. O material foi apreendido e será conduzido para perícias.

O homem preso passará por interrogatório e, em seguida, deverá ser transferido para o sistema prisional. Ele responderá processo por prática de tráfico de drogas.