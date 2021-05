Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas em cidades paraibanas

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (14) a Operação Boca do Boi nos municípios de Campina Grande e Queimadas.

Foram cumpridos mandados de prisão contra dois homens e uma mulher com envolvimento no tráfico de drogas.

Esta operação tem relação com um duplo homicídio de um casal no município de Queimadas em 2020, onde o executor do crime gravou um vídeo mostrando os corpos das vítimas e publicou nas redes sociais.

Durante a operação, os policiais apreenderam dois tabletes de maconha, 64 caixas de dipirona, munições e uma espingarda.