Polícia apreende aves silvestres em feira de Campina Grande

Policiais da 2ª Companhia de Polícia Ambiental apreenderam, na manhã deste sábado (15), 14 aves silvestres, durante fiscalização na Feira Central, no Centro da cidade de Campina Grande.

A fiscalização tinha como objetivo coibir o comércio ilegal de aves silvestres na referida feira. No local, foram apreendidas 14 aves das mais variadas espécies, as quais estavam todas em posse do suspeito, que foi autuado por expor à venda sem licença ambiental e por maus tratos, pois as aves encontravam-se amontoadas em pequenas cumbucas, dentro de uma sacola plástica.

O suspeito, de 37 anos, foi conduzido à Central de Polícia de Campina Grande. Além disso, foi penalizado administrativamente por cada ave apreendida, totalizando R$ 13.500,00 em multas.