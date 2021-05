Podcast Mercado Imobiliário: Condomínio impede locação de imóveis por temporada

No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, o presidente do Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais da Paraíba (Secovi-PB), Érico Feitosa, falou sobre a locação de imóveis por temporada em plataformas como o Airbnb.

Ele explicou que, no mês passado, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça definiu que as convenções de condomínios podem impedir que os proprietários ou imobiliárias aluguem seus imóveis em plataformas de locação por temporada.

Érico esclareceu que essa decisão aconteceu por conta de um condomínio de Porto Alegre que processou alguns moradores que alugavam imóveis por temporada, portanto é um caso isolado e não uma lei.

No podcast, o presidente do Secovi deu sua opinião e explicou mais sobre o assunto, confira: