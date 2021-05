Podcast De Bem com o Espelho: aprenda como escolher a base ideal para o seu rosto

No quadro De Bem com o Espelho, do programa Conexão Caturité desta semana, a consultora de beleza Isanna Menezes deu dicas sobre como escolher a base ideal para cada pessoa.

Ela explicou que o principal para realizar essa escolha é entender qual o seu tipo de pele – seja ela normal, seca, mista ou oleosa – para assim acertar a base.

Ainda sobre o uso da base, Isanna aconselhou: “Não use base apenas por usar! Escolha uma base que esteja ao mesmo tempo te deixando bonita com a pele uniforme, mas também tratando a sua pele”.

Outro fator importante citado por ela para escolher o tom da base correta, é testar na pele. Em sua participação, ela orientou como as pessoas devem testar, para não errarem o tom.

