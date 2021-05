Podcast Ambientando: confira 7 passos para uma decoração infalível

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, as gêmeas arquitetas Andreza e Andressa Abrantes listaram sete passos para ter uma decoração infalível no seu ambiente.

1 – Revelar seu estilo único de decoração

2 – Considere o seu estilo de vida

3 – Use o que você já tem

4 – Desenhe a planta do seu espaço

5 – Acrescente cores, texturas e iluminação

6 – Planeje seus gastos

7 – Adicione sinais de vida

Ficou curioso para entender cada ponto? Ouça o podcast: