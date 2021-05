Podcast: Agrônomo destaca a importância do paisagismo na propriedade rural

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor de agroecologia e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre a importância do paisagismo na propriedade rural e listou os seus benefícios para o ambiente.

“O paisagismo valoriza a questão financeira da propriedade, para que ela seja valorizada cada vez mais.”

Além disso, ele enfatizou que o paisagismo faz com que seja despertado o interesse de familiares e amigos em realizarem visitas ao local.

Entre outros objetivos do paisagismo, o engenheiro agrônomo citou o melhoramento ambiental, que faz com que haja a proteção contra enxurradas, a recuperação do solo, a produção de água, a proteção de nascentes, rios e também de ventos fortes, a proteção contra areia, em caso de pessoas que têm alergias, por exemplo, e a diversificação ecológica.

Por fim, ele falou sobre a divisão da vegetação e especificou cada uma, de acordo com a sua função na estrutura do espaço.

Confira o podcast: