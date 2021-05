PMJP vacina trabalhadores da educação e pessoas com deficiência nesta terça-feira

Dentro da campanha de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de João Pessoa continua aplicando a primeira dose da vacina, nesta terça-feira (18), nos trabalhadores de educação do ensino infantil ao fundamental (que atuem em estabelecimentos da Capital e sejam residentes no município) e nas pessoas com deficiência que tenham 18 anos ou mais. Também segue a aplicação da segunda dose da Coronavac (Butantan) e da Astrazeneca (Fiocruz).

A vacinação da primeira dose dos trabalhadores de educação acontecerá nos postos de drive thru no Santuário Mãe Rainha (Aeroclube) e Mangabeira Shopping, das 9h às 15h; além dos postos instalados em 15 ginásios distribuídos pela cidade, das 8h às 12h. Para as pessoas com deficiência, será no Instituto dos Cegos da Paraíba, também das 8h às 12h.

Já a segunda dose será aplicada no Lyceu Paraibano, para quem completou 28 dias da primeira dose da Coronavac (Butantan), e no Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) para quem completou 90 dias da dose inicial da Astrazeneca (Fiocruz).

A Secretaria Municipal de Saúde também esclarece que as pessoas que integram os grupos com direito à vacina que, por algum motivo, ainda não tenham conseguido tomar a primeira dose, poderão agendar para se vacinar nesta terça-feira. Para isso, devem acessar o aplicativo ou o site do Vacina João Pessoa, realizar o seu cadastro e fazer o agendamento.

Condição especial – O grupo das pessoas com deficiência compreende indivíduos com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; e indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.

Documentos necessários – Para ser vacinado, o trabalhador da educação terá de comprovar tanto a residência quanto o trabalho em João Pessoa. No momento da vacinação, além da documentação pessoal, serão solicitadas cópias do contracheque e declaração da instituição de ensino de João Pessoa e do comprovante de residência em João Pessoa, que deverão ficar retidas no posto de imunização.

No caso de pessoas com deficiência, levar cópia do laudo ou declaração médica que comprove sua condição. As cópias dos documentos comprobatórios também ficarão retidas. Já as pessoas que irão tomar a segunda dose, devem apresentar o cartão de vacinação indicando 28 dias da primeira dose para Coronavac e 90 dias para Astrazeneca.

Agendamento – A fim de facilitar a identificação do local de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para a priorização do agendamento através do aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.

Com o agendamento, o cidadão garante que será vacinado no local indicado, com agilidade e segurança. Aquelas pessoas que tiverem dificuldades com a ferramenta eletrônica podem ir até os postos de vacinação para receber ajuda nessa operação, porém, terão de se submeter à fila específica sem a certeza de tomar a vacina, devido à limitação da oferta de imunizantes.

Transporte gratuito – As pessoas que necessitarem de deslocamento de um bairro a outro para tomar a vacina, podem utilizar os serviços gratuitos dos aplicativos 99 e Uber, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, respectivamente. Para garantir o acesso ao serviço da 99, o cidadão que usar a plataforma deverá acessar o aplicativo, na categoria 99 Pop, e inserir o código promocional ‘Promocodes’, destinado exclusivamente ao transporte até os pontos de vacinação em João Pessoa.

O código que deverá ser inserido no aplicativo Uber é o VACINAPB e cada usuário só pode inseri-lo uma vez, garantindo a gratuidade para as duas viagens que devem chegar até R$ 25, cada.

Solidariedade – Os postos de vacinação também estão abertos, nesses dias de luta contra a Covid-19, para receber as doações de alimentos não perecíveis. Após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e famílias necessitadas, atingidas pelos efeitos dessa pandemia. A arrecadação e a distribuição integram uma iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado.

Locais de vacinação desta terça-feira (18):

Primeira Dose

Pessoas com deficiência 18+ (8h às 12h)

– Instituto dos Cegos da Paraíba (Bairro dos Estados)

Trabalhadores da educação (creche, pré-escola e fundamental 1 e 2) 18+ e integrantes de todos grupos já contemplados com direito a vacina.

Ginásios (das 8h às 12h)

Distrito Sanitário I

– Escola Municipal Duarte da Silveira (Costa e Silva)

– Escola Municipal Lynaldo Cavalcanti (Bairro das Indústrias)

– ECIT Papa Paulo VI (Cruz das Armas)

Distrito Sanitário II

– Escola Municipal Raimundo Nonato Batista (Gramame)

– Escola Municipal Francisco Pereira da Nóbrega (Cristo Redentor)

– Escola Estadual Conego Gomes de Lima (Geisel)

Distrito Sanitário III

– ECIT Compositor Luiz Ramalho(Mangabeira)

– Escola Municipal Dom Helder (Valentina)

– Escola Municipal Afonso Pereira da Silva (Cidade Verde II)

Distrito Sanitário IV

– Escola Municipal Luiz Augusto Crispim (Bairro dos Ipês)

– Instituto Federal da Paraíba – IFPB (Jaguaribe)

– Escola Municipal Violeta Formiga (Mandacaru)

Distrito Sanitário V

– Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos (Bancários)

– Centro da Pessoa Idosa (Altiplano)

– Escola Municipal Seráfico da Nóbrega (Tambaú)

Drive thru – 9h às 15h

– Santuário Mãe Rainha (Aeroclube)

– Mangabeira Shopping (Mangabeira)

Segunda dose (8h às 12h)

Astrazeneca/Fiocruz – para quem completou 90 dias da 1ª dose

– Unipê (Água Fria) – Drive thru

Coronavac/Butantan – para quem completou 28 dias da 1ª dose

– Lyceu Paraibano (8h às 12h)