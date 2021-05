PMJP suspende vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades em todo o território brasileiro (independente do laboratório fabricante), a Prefeitura de João Pessoa informa que a vacinação desse grupo de mulheres contra a Covid-19 deixa de ser realizada a partir desta quarta-feira (12).

A vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, após suspensão do uso da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz nesses casos, deverá prosseguir com as demais vacinas Covid-19 em uso no país (Sinovac/Butantan e Pfizer).

Para vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, a mulher deverá comprovar a condição de risco (comorbidade) por meio de exames, receitas, relatório médico, prescrição médica.

Em relação ao cumprimento do esquema vacinal para as gestantes que já foram vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca, orientações detalhadas serão emitidas em nota técnica pelo Programa Nacional de Imunizações.