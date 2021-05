PMJP reforça monitoramento e realiza ações para reduzir os danos causados pela chuva

A Prefeitura de João Pessoa segue monitorando toda a cidade, principalmente as áreas ribeirinhas e de risco, trabalhando para reduzir os danos causados pelo grande volume de chuva, cerca de 170 milímetros entre esta quarta (12) e quinta-feira (13).

Para tanto, realiza ações integradas que envolvem a Defesa Civil, as Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Meio Ambiente (Semam), Infraestrutura (Seinfra), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

O plantão da Defesa Civil, que dispõe para a população os números 0800-285-9020 e 98831-6885, recebeu 27 chamadas até o final da tarde desta quinta-feira. Kelson Chaves, secretário da Defesa Civil, fez uma avaliação da situação, em comparação com o ano passado.

“Até às 15h desta quinta-feira, João Pessoa já tinha registrado 167,8mm de chuvas nas últimas 24 horas, o que representa quase 70% a mais que o previsto só para o dia de hoje. O número de ocorrências até o momento está bem abaixo do registrado no final de fevereiro do ano passado. Sinal de que todo o esforço de prevenção empreendido pela gestão está mostrando resultados positivos”, destacou.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as chuvas devem continuar pelas próximas horas.

Assistência – Desde o final da tarde desta quinta-feira que equipes da Defesa Civil e de Direitos Humanos e Cidadania estão nas comunidades São Rafael (Castelo Branco) e Padre Hildon Bandeira (Torre) realizando trabalho de assistência a cerca de 30 famílias. Elas tiveram as residências prejudicadas com o aumento do nível do Rio Jaguaribe devido o grande volume de chuva.

As equipes irão fazer o cadastro das famílias dentro da proteção social e ofertar os serviços da Prefeitura que melhor se encaixam pra necessidade de cada uma, como o Balcão de Direitos e o Auxílio Moradia.

Trânsito – Com a forte chuva, vários pontos sofreram alagamentos, o que compromete a fluidez no trânsito. Segundo a Semob-JP, foram registrados 12 pontos críticos de alagamentos, além de sete falhas em cruzamentos com sinais luminosos.

Os agentes de mobilidade foram acionados pela população, por meio do 118 ou 98760-2134 (whatsapp do Cott), para 50 urgências de trânsito. Apesar dos transtornos, nenhum acidente ocorreu nas áreas monitoradas.

Limpeza – As equipes da Emlur e Seinfra também passaram o dia de prontidão. Na Avenida Epitácio Pessoa, onde ocorreu o deslizamento da barreira do Clube Cabo Branco, precisou ser realizada a limpeza da calçada.

O serviço foi executado por uma equipe de 15 agentes e com a utilização de um caminhão-pipa. Agora à noite, um caminhão caçamba da Emlur vai retirar os restos dos resíduos. O Departamento de Remoção de Resíduos Sólidos também está a postos para contribuir com outras ações emergenciais em decorrência das chuvas.

Com uma equipe de 80 homens, a Seinfra atuou em mais de 30 ruas e avenidas da Capital, onde foram realizadas limpezas em torno de 50 galerias de águas pluviais, em um trabalho conjunto com a Defesa Civil. Dezesseis bairros foram atendidos, entre eles Valentina, Centro, Torre, Cristo, Varadouro, Cabo Branco e Jaguaribe.

Quedas de árvores – Os técnicos da Divisão de Arborização e Reflorestamento da Semam registraram três quedas de árvores, sendo uma na Avenida Rui Carneiro, outra em Mangabeira e a terceira no Portal do Sol. Ninguém ficou ferido, tampouco foram registrados danos materiais.

Para acionar a Semam, os telefones são 3264-1680 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h) e 3218- 9208 (das 8h às 00h).

Até o momento, a Sedurb foi acionada apenas para resolver problemas na tubulação do mercado de Jaguaribe e no Centro de Comércio e Serviços do Varadouro. As equipes estão de prontidão para atender a qualquer chamado da Defesa Civil. Com a trégua nas chuvas, as equipes de manutenção estarão atuando para consertar possíveis danos ocasionados nos espaços públicos.