PMJP realiza o Domingo na Escola para vacinar os trabalhadores de educação

A Prefeitura inicia neste domingo (16) a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da educação do ensino básico (creches, pré-escolas e ensino fundamental I), que residam e trabalhem em João Pessoa, com o imunizante da Pfizer.

O esforço para imunizar esses profissionais recebeu o título de Domingo na Escola, com 10 postos de vacinação espalhados pela cidade, em horários diferentes de 8h às 12h e de 8h às 15h.

O atendimento será exclusivamente através do agendamento através do aplicativo Vacina João Pessoa.

Também continua neste domingo a vacinação dos moradores de rua, iniciada neste sábado, após dois adiamentos por causa da chuva.

Além da vacinação, às pessoas em situação de rua também estão sendo atendidos com a testagem para Covid-19 e outras questões de saúde. Um ônibus vai ao encontro deles, nos locais onde vivem.

Segundo o prefeito Cícero Lucena, a vacinação de quem trabalha nas escolas é uma vitória importante contra o vírus que atrapalhou a educação de crianças e adolescentes.

“Como sempre tenho repetido: lugar de vacina é no braço de quem precisa. Estamos dando um passo muito importante para a retomada das atividades normais em nossas escolas. Todos estão de parabéns”, comentou.

A vacinação dos trabalhadores em educação tornou-se possível após decisão do Tribunal Regional Federal (TRF-5) deste sábado.

O desembargador federal Cid Marcondes, plantonista do TRF-5, concedeu a tutela antecipada para que o Município possa vacinar os trabalhadores da educação, o que vai acontecer ao mesmo tempo de outros grupos prioritários, como é o caso dos moradores de rua neste primeiro momento.

Documentos necessários – Para ser vacinado, o trabalhador da educação terá de comprovar residência e que trabalha em João Pessoa: através de documento de identidade com foto, contracheque de instituição de ensino (creche, pré-escola e fundamental I) que funciona em João Pessoa ou declaração da escola informando a função exercida.

Solidariedade – Os postos de vacinação também estão abertos, nesses dias de luta contra a Covid-19, para receber as doações de alimentos não perecíveis. Após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e famílias necessitadas, atingidas pelos efeitos dessa pandemia. A arrecadação e a distribuição integram uma iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado.

Locais de vacinação – Domingo (16):

Ginásios (das 8h às 12h)

– Escola Municipal Lynaldo Cavalcanti (Bairro das Indústrias)

– ECIT Papa Paulo VI (Cruz das Armas)

– Escola Municipal Raimundo Nonato Batista (Gramame)

– Escola Municipal Francisco Pereira da Nóbrega (Cristo)

– Escola Municipal Dom Helder (Valentina)

– Escola Municipal Luiz Augusto Crispim (Bairro dos Ipês)

– Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos (Bancários)

– ECIT Presidente João Goulart (Castelo Branco)

Ginásios (das 8h às 15h)

– ECIT Compositor Luiz Ramalho (Mangabeira)

– Instituto Federal da Paraíba – IFPB (Jaguaribe)