PMJP inicia discussão para formatação do roteiro ‘Caminhos da Fé’

A Prefeitura de João Pessoa deu mais um passo para a formatação do ‘Caminhos da Fé’, um roteiro que incentivará o turismo religioso na capital paraibana.

Nesta sexta-feira (14), o grupo de trabalho, composto pela equipe da Secretaria de Turismo (Setur), se reuniu para iniciar o planejamento do novo produto a ser oferecido aos turistas e a população paraibana. O projeto integra as ações do governo municipal de revitalizar o Centro Histórico da cidade.

“Durante a reunião, foram discutidos itens para o início do projeto, como levantamento dos pontos turísticos religiosos e culturais existentes, situação atual da infraestrutura e tecnologia, avaliação no sentido de inserir mais opções turísticas, elaboração de um calendário de eventos religiosos e qualificação de mão de obra”, explicou Daniel Rodrigues, secretário de Turismo.

Participaram da reunião representantes da Arquidiocese da Paraíba, Superintendência do Patrimônio da União, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) e da Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa (Copac-JP). Da Setur-JP, além de Daniel Rodrigues, estiveram presentes Ferdinando Lucena, secretário executivo; Mauro Roballo, diretor de Marketing; e Pablo Robério, chefe da Divisão de Formatação de Produtos Turísticos.

Cadeia produtiva – Conforme dados do Ministério do Turismo, o setor religioso gera uma receita superior a 6 bilhões de dólares, com mais de 30 milhões de viagens por ano no Brasil. Estudos realizados, em 2017, indicavam que o país tinha mais de 300 destinos nacionais com foco na religião.

Esse tipo de atividade gera impacto na cadeia turística como hospedagem, alimentação e artesanato. O turismo movido pela fé também leva o visitante a conhecer outros atrativos, beneficiando o entorno do destino principal.