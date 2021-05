PMJP desenvolverá projeto de infraestrutura turística

A Prefeitura de João Pessoa e o Ministério do Turismo vão desenvolver um grande projeto de infraestrutura turística envolvendo a orla de Barra de Gramame, Praia do Sol e Bessa.

O projeto compreende um trecho de 6 km que contemplará obras de drenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização turística, iluminação, ciclofaixa e ciclovias.

Uma vistoria técnica para conhecer a dimensão do projeto e fazer algumas observações relacionadas ao fluxo de turistas e moradores da região foi realizada, nesta quarta-feira (12), pelos secretários de Planejamento e Turismo, José William e Daniel Rodrigues, e seus respectivos executivos Ayrton Lins e Ferdinando Lucena.

De acordo com Daniel Rodrigues, a melhoria da infraestrutura turística daquela via de acesso às praias do litoral desencadeará uma série de benefícios, com desenvolvimento econômico da área, geração de novos empreendimentos e empregos, requalificação de mobilidade urbana e, principalmente, melhoria da qualidade de vida da população.

“É uma obra para toda a cidade, que ganhará um corredor turístico para as praias do litoral sul da capital paraibana, criando uma nova roteirização turística tanto para os visitantes como para os moradores da cidade”, pontuou o secretário de Turismo.