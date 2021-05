PMCG avisa que não aumenta tarifa de ônibus e o fim do subsídio

O prefeito Bruno Cunha esteve reunido, na manhã desta terça-feira, 11, na sede da STTP, com representantes do Sitrans (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros).

Em mais uma rodada de discussões, Bruno deixou claro que o Município está empenhado numa solução da crise que atinge os serviços do transporte por ônibus na cidade, mas tratou de evidenciar dois pontos: a Prefeitura, historicamente, já vem dando sua contribuição, através de incentivos fiscais para o setor, que ajudam a desonerar os custos das empresas e, o que ele considera mais importante: não autorizará qualquer realinhamento da tarifa neste momento de pandemia e tampouco qualquer medida fiscal que implique em mais comprometimento dos recursos municipais.

Ao lado do superintendente Dunga Júnior e do secretário Gustavo Braga (Finanças), Bruno Cunha Lima destacou estar ciente da real situação das empresas, mas lembrou que a Prefeitura já vem fazendo sua parte, concedendo a isenção total do Imposto Sobre Serviço (ISS), o pagamento do subsídio do bônus mensal de passagens, além de ter implantado a Integração Temporal, atendendo apelo dos empresários, justamente para evitar a evasão física dos passageiros.

Bruno negou qualquer possibilidade de realinhamento da tarifa, até porque não realinhou outros tributos e taxas, a exemplo do IPTU, e que, caso fosse aumentado a tarifa do ônibus, afastaria mais ainda os usuários do sistema, o que agravaria a crise do sistema.

O prefeito disse ainda que entrou em contato com outros municípios do porte de Campina Grande e que estão com as mesmas dificuldades, no sentido de buscar experiências ou alternativas para o transporte público urbano e concluiu que a solução precisa ser construída em conjunto com todos os interessados.

O bônus que é pago pela Prefeitura já é um benefício para os consórcios que prestam serviços em Campina, fomentando a utilização pelos usuários, e que só de bonificação já foram pagos mais de R$ 1 milhão, e que o Município não tem condições de injetar mais recursos no sistema de transporte público de Campina Grande.

“A Prefeitura tem feito um grande esforço na tentativa de uma solução para manter o sistema em operação e isso é visível, a exemplo de mensalmente quitar a bonificação das passagens, mas que infelizmente, a evolução da pandemia e o impacto no Município com internações e sua influência na econômica local tem dificultado outras ações. E temos feito muito, haja visto que outras cidades com mais poder econômico não estão fazendo o que Campina Grande faz”, destacou o prefeito.

Estudos

Já o superintendente Dunga Júnior disse que a STTP está concluindo estudos que buscam solucionar melhorias de operação do atual sistema de linhas, e que a perspectiva é de que, em 45 dias, estará implantando uma reformulação de operação das linhas da região oeste e que terá grande impacto nos custos do serviço e atendimento à população, otimizando a operação e reduzindo os custos nos deslocamentos das frotas.

O presidente do Sitrans, Alberto Nascimento, apresentando a planilha de custos operacionais das empresas, disse ao prefeito Bruno que apoia todo e qualquer estudo de melhorias para o sistema de transporte e que não tem restrições ao realinhamento da operação dos serviços.

Disse, ainda, que a as empresas também irão apresentar propostas para a construção de solução, já que o sistema atual é executado desde 1983 e que precisa ser repensado pelo Município como um todo sob pena de falência das empresas.

Ao final da reunião, o prefeito informou que vai esperar até o dia 13 de maio para que, numa nova reunião, as empresas apresentem sugestões e propostas para análise da STTP.