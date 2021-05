PM prende suspeito de integrar grupo criminoso e apreende armas e munições

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos de idade, suspeito de integrar um grupo criminoso que estava agindo na região do Vale do Piancó, no sertão do estado.

A ação da PM aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (14), durante a Operação Divisa Segura, que visa intensificar as ações preventivas na região de divisa com o vizinho estado de Pernambuco.

Segundo o comando do 13º Batalhão, unidade responsável pela prisão do suspeito, o homem é apontado como autor de crimes de roubo, tráfico de drogas e até homicídios que ocorriam na região do Vale do Piancó.

Com ele, os policiais localizaram e apreenderam duas espingardas, um revólver calibre 38, mais de 200 munições de diversos calibres, balaclava (conhecida como touca ninja), armas brancas, e diversos objetos usados para cometimento de crimes.

O suspeito foi preso após ser abordado pela PM em um carro, na zona rural de Boa Ventura. Na ocasião ele foi encontrado com um revólver. Em diligências complementares, na casa do suspeito em um sítio da região, os policiais do 13º BPM chegaram aos demais armamentos, munições, facas, celulares e diversos outros objetos.

O homem preso foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Itaporanga. A participação dele em diversos crimes deverá ser investigada.