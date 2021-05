PM apreende armas e prende suspeitos na PB durante Operação Previna-se

A Operação Previna-se, desencadeada na noite desse sábado (15) pela Polícia Militar, resultou na apreensão de armas e prisão de seis pessoas pelo crime de porte ilegal de armas, até a tarde deste domingo (16). Durante a Operação, foram realizadas blitzen, checkpoints e intensificação das abordagens.

Na Capital, policiais da Força Regional estavam em rondas no bairro Ilha do Bispo quando se depararam com dois suspeitos, que ao perceberem a aproximação dos policiais fugiram do local, mas sem êxito.

Na abordagem, foi encontrado um revólver, calibre 38, com cinco munições intactas. Os suspeitos, de 17 e 32 anos, foram detidos e juntamente com a arma apreendida foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

No bairro Gramame, uma equipe policial do 5º Batalhão de Polícia Militar se deparou com um homem, de 23 anos, em atitude suspeita. O suspeito tentou fugir do local, mas os policiais conseguiram interceptá-lo. Na abordagem, foi encontrado um revólver, calibre 38. O suspeito foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

Na cidade de Araçagi, vítimas informaram que dois homens em uma motocicleta roubaram todos os seus pertences. Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar partiram em diligências e no deslocamento visualizaram os dois suspeitos.

Na abordagem, foram encontrados quatro aparelhos celulares e também um simulacro de pistola. Os dois suspeitos, de 27 e 28 anos, foram presos e conduzidos à Delegacia de Guarabira, onde foram reconhecidos pelas vítimas.

Em Monteiro, policiais da Força Tática do 11º Batalhão da Polícia Militar receberam informações de que em um sítio próximo um homem efetuou disparos de arma de fogo. Rapidamente, a equipe policial se deslocou até o local onde foi localizada a residência do suspeito.

Durante as buscas no local, foram encontradas uma espingarda de fabricação artesanal e um revólver, calibre 38, com seis munições intactas. O suspeito, de 43 anos, foi preso e conduzido à Delegacia.